Augusto Gadea Antonio Peluso e Sander Coers | tre mostre Le Gallerie sotto i riflettori

Tra gallerie e spazi espositivi, Bologna si prepara a vivere un'intensa settimana di arte. Tre mostre, tra cui quelle di Augusto Gadea, Antonio Peluso e Sander Coers, attirano l’attenzione degli appassionati. Le Gallerie sono al centro dell’attenzione, con circa 300 eventi in programma che trasformano la città in un grande palcoscenico artistico.

Tra gallerie e luoghi che si trasformano in spazi espositivi, Art City Bologna punta i riflettori su circa 300 eventi. Ve ne anticipiamo alcuni. La galleria Maurizio Nobile Fine Art presenta ' De la tierra, lo frágil ', mostra personale di Augusto Gadea (Montevideo, 1989), artista uruguaiano che da anni vive e lavora a Bologna. Il progetto nasce da un incontro tra l'artista e il gallerista Attilio Luigi Ametta e da una visione condivisa, quella di indagare, attraverso l'arte, una delle condizioni più profonde e universali dell'essere umano: la fragilità. Il lavoro di Augusto Gadea si distingue per l'utilizzo della terra come materia pittorica: egli raccoglie personalmente campioni di suolo nei luoghi che visita, per i ritratti e i paesaggi che raffigura.

