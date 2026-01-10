A piazza Augusto Imperatore apre la caffetteria Augusto Caffè

A Piazza Augusto Imperatore nasce “Augusto Caffè”, una nuova caffetteria pensata per offrire un punto di ristoro sia a residenti che a visitatori. Situata in una delle piazze storiche di Roma, la struttura si propone come un luogo di incontro e relax, integrandosi nel contesto urbano con un’offerta semplice e di qualità. Un’opportunità per godere di un momento di pausa in un’area di grande valore storico e culturale.

Piazza Augusto Imperatore si arricchisce di un nuovo spazio dedicato all'accoglienza di cittadini e turisti. È stato inaugurato "Augusto Caffè", una caffetteria pensata come servizio museale aggiuntivo al vicino Museo dell'Ara Pacis e al complesso archeologico del Mausoleo di Augusto.

Piazza Augusto Imperatore, nuova caffetteria per cittadini e turisti accanto ad Ara Pacis e Mausoleo - 20 tutti i giorni, servizio collegato ad Ara Pacis e Mausoleo, con infopoint e bookshop. ilquotidianodellazio.it

Inaugura la caffetteria della nuova Piazza Augusto Imperatore a Roma. Altra occasione persa di ristorazione museale - Concepito come servizio museale aggiuntivo del vicino Museo dell’Ara Pacis e del complesso archeologico del Mausoleo di Augusto, Augusto Caffè è l’ennesimo progetto di ristorazione museale senza guizz ... artribune.com

A Piazza Augusto Imperatore, nella sua nuova veste riqualificata e rinnovata, apre Augusto Caffè, un nuovo spazio adibito a caffetteria pensato per cittadini e turisti, che si configura come un servizio aggiuntivo del vicino Museo dell'Ara Pacis e del complesso

A Piazza Augusto Imperatore nella sua nuova veste, riqualificata e rinnovata, apre "Augusto Caffè" uno spazio urbano fruibile da cittadini e turisti.

