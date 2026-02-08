Olimpiadi derubata la squadra israeliana di bob | portati via passaporti valigie e attrezzature L’alloggio in una località segreta per ragioni di sicurezza

Questa mattina, alcuni membri della squadra israeliana di bob hanno subito un furto durante il soggiorno in Italia. Sono stati portati via passaporti, valigie e attrezzature, lasciando i membri della squadra senza documenti e strumenti di lavoro. L’alloggio dove alloggiavano è stato tenuto segreto per motivi di sicurezza, mentre gli investigatori cercano di ricostruire cosa sia successo. La squadra sta collaborando con le forze dell’ordine per recuperare quanto rubato e chiarire l’accaduto.

Un furto ai danni di alcuni membri della nazionale israeliana di bob ha colpito la squadra impegnata nella preparazione per i Giochi di Milano-Cortina. A raccontare l’accaduto è stato AJ Edelman, pilota del team, che in un post pubblicato su X ha spiegato come l’appartamento utilizzato da alcuni atleti durante il periodo di allenamento sia stato svaligiato. I ladri si sarebbero portati via passaporti, valigie e materiale sportivo, per un danno complessivo quantificato in «migliaia di dollari». February 7, 2026 La base di allenamento resta segreta. Una parte della squadra israeliana non si trova ancora in Italia e continuerà ad allenarsi in una località la cui posizione non è stata resa pubblica per ragioni di sicurezza.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Olimpiadi Bob Olimpiadi Milano-Cortina: furto in appartamento della squadra israeliana di bob. Via passaporti, scarpe e attrezzature Un furto ha sconvolto la squadra israeliana di bob a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Napoli, derubata la redazione di Repubblica: nella notte di Capodanno portati via 5 computer Nella notte di Capodanno, la redazione di Repubblica a Napoli è stata vittima di un furto, con cinque computer sottratti. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Olimpiadi Bob Carlo Cracco presenta la squadra italiana delle Olimpiadi della cucinaCarlo Cracco ne è convinto: per lavorare in una squadra, in una squadra che vinca, servono «passione, determinazione e professionalità». Sono gli elementi che lui vede nel Team Italia, la nuova ... vanityfair.it Italsincro qualificato alle Olimpiadi con Squadra e DuoL'Italia del nuoto sincronizzato vince la prova a squadre delle qualificazioni olimpiche, in svolgimento a Barcellona, con 184.0249 punti e si qualifica ai Giochi di Tokyo. Un risultato che garantisce ... federnuoto.it Olimpiadi Milano-Cortina: Franzoni argento e Paris bronzo in discesa libera #MilanoCortina FL'Italia conquista le prime due medaglie della spedizione grazie a Giovanni Franzoni e Dominik Paris, argento e bronzo nella discesa libera vinta dall'elvetico Franjo facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.