La Sinistra si ritrova in piazza per difendere Hannoun & Co e attaccare Meloni e gli Usa

La Sinistra si mobilita in piazza per sostenere Hannoun & Co. e criticare le politiche di Meloni e degli Stati Uniti. L’ultimo presidio, venerdì a Monza, ha avuto come protagonista Yaser Elasaly, detenuto legato a Hamas e coinvolto nella rete italiana. Questa manifestazione evidenzia le tensioni politiche e le diverse posizioni riguardo alle questioni internazionali e di sicurezza.

Dopo l'ultimo presidio organizzato venerdì sotto la Casa Circondariale di Monza, dove è detenuto Yaser Elasaly, membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas, componente della cellula italiana e responsabile con Hussny Mousa della filiale milanese di A.B.S.P.P., la rete di solidarietà che fa capo a Mohammad Hannoun, leader dei palestinesi in Italia, è tornata a mobilitarsi. Un'altra manifestazione, l'ennesima, per chiedere la scarcerazione dei presunti finanziatori dei tagliagole si è svolta nel pomeriggio di ieri in Piazza della Scala a Milano. «Tutti uniti con una sola voce contro i fascisti» perché «la solidarietà non si arresta», è lo slogan dei presenti.

