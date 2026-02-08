Andrea Pucci Giorgia Meloni durissima | La deriva della sinistra è spaventosa

Il comico Andrea Pucci si è ritirato dall’ultima serata del Festival di Sanremo 2026, lasciando vuoto il palco che avrebbe condiviso con altri. La decisione è arrivata dopo le accuse delle opposizioni, che hanno sollevato polemiche sul suo ruolo. In suo sostegno, il centrodestra si è schierato compatto, difendendo la scelta di Pucci e criticando le accuse rivoltegli. La polemica continua a tenere banco, con molti che si chiedono se questa sia solo una questione politica o qualcosa di più.

Il mondo di centrodestra si schiera a fianco di Andrea Pucci, il comico milanese che ha rinunciato a co-condurre la terza serata del Festival di Sanremo 2026, ruolo offertogli dal direttore artistico Carlo Conti, in seguito alle accuse delle opposizioni. La sua colpa? Essere "di destra", politicamente scorretto, in una parola "inaccettabile". "Fa riflettere che nel 2026 un artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui. Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a Sanremo a causa delle offese e delle minacce rivolte a lui e alla sua famiglia.

