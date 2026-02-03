Un piano per riorganizzare il 41 bis | trasferimenti in vista per molti mafiosi catanesi al carcere duro

Da settimane il governo Meloni lavora a un nuovo piano per il 41 bis. L’obiettivo è spostare molti mafiosi catanesi in carceri diverse, cercando di alleggerire le strutture dove attualmente sono ristretti. I trasferimenti sono in corso, e le autorità stanno già pianificando quali detenuti spostare e dove. La riorganizzazione mira a rendere più efficace il regime di carcere duro e a migliorare la gestione delle carceri.

Il Governo Meloni mira a creare strutture esclusivamente destinate ai detenuti più pericolosi, riducendo quelle che attualmente li ospitano da 12 a 7. Saranno concentrate in alcuni regioni, tra cui la Sardegna che ha già protestato. Ecco chi sono i boss etnei che dovranno spostarsi Riorganizzare e "razionalizzare" il 41 bis. È questo uno degli obiettivi del Governo Meloni che, da diversi mesi ormai, sta mettendo in piedi un piano per ridisegnare la geografia del carcere "duro" nell'ottica di concentrare i detenuti sottoposti al particolare regime in istituti a loro riservati e dove la sicurezza venga garantita esclusivamente dal Gom, il Gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria, specializzato proprio nella gestione e nella sorveglianza di questa particolare categoria di reclusi, ritenuti altamente pericolosi.

