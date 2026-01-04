La settimana di Dossier dal cammino neocatecumenale al disagio di alcuni quartieri catanesi
Questa settimana su Dossier si esplora il cammino del movimento neocatecumenale, nato sotto la guida di Kiko Argüello, e il suo impatto sui quartieri di Catania. Con diverse migliaia di aderenti, il movimento si inserisce nel contesto locale, tra iniziative di comunità e sfide sociali. Un'analisi approfondita delle dinamiche che caratterizzano questa realtà e il suo ruolo nel territorio.
Ai piedi dell'Etna il movimento fondato dal pittore Kiko Argüello conta diverse migliaia di aderenti. Dossier ha incontrato i responsabili catanesi del cammino neocatecumenale per conoscere meglio questa realtà, i cui “doni di fede”, assicurano i teologi, sono molti e profondi. Ma che, come ha. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
