La settimana di Dossier dal cammino neocatecumenale al disagio di alcuni quartieri catanesi

Questa settimana su Dossier si esplora il cammino del movimento neocatecumenale, nato sotto la guida di Kiko Argüello, e il suo impatto sui quartieri di Catania. Con diverse migliaia di aderenti, il movimento si inserisce nel contesto locale, tra iniziative di comunità e sfide sociali. Un'analisi approfondita delle dinamiche che caratterizzano questa realtà e il suo ruolo nel territorio.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.