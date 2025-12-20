L’Europa fatica a formare talenti STEM | solo uno studente su quattro sceglie i percorsi tecnico-scientifici mentre metà delle imprese non trova le competenze necessarie

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sistema scolastico europeo registra un ritardo nella formazione delle competenze STEM che il mercato del lavoro richiede con urgenza crescente. Il rapporto dell'Osservatorio STEM Deloitte 2024-2025, presentato al Parlamento Europeo di Bruxelles il 2 dicembre scorso, documenta una stagnazione decennale nelle iscrizioni ai percorsi tecnico-scientifici. La ricerca ha coinvolto 10.200 giovani tra studenti e lavoratori, oltre a 660 aziende in 10 paesi europei. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

