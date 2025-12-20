L’Europa fatica a formare talenti STEM | solo uno studente su quattro sceglie i percorsi tecnico-scientifici mentre metà delle imprese non trova le competenze necessarie
Il sistema scolastico europeo registra un ritardo nella formazione delle competenze STEM che il mercato del lavoro richiede con urgenza crescente. Il rapporto dell'Osservatorio STEM Deloitte 2024-2025, presentato al Parlamento Europeo di Bruxelles il 2 dicembre scorso, documenta una stagnazione decennale nelle iscrizioni ai percorsi tecnico-scientifici. La ricerca ha coinvolto 10.200 giovani tra studenti e lavoratori, oltre a 660 aziende in 10 paesi europei. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
