A Pontedera, si accelera sulla realizzazione dell’antenna 5G, con una richiesta di autorizzazione presentata da Inwit e Fastweb. La tempistica è critica, mentre si attende il verdetto del Tar che potrebbe influenzare i lavori. La fase attuale riguarda il rilascio delle autorizzazioni necessarie per avviare il cantiere nel nuovo sito di Treggiaia, segnando un passaggio importante per lo sviluppo delle infrastrutture di rete.

Pontedera, 23 gennaio 2026 – Con la presentazione dell’istanza per la realizzazione di un’ antenna 5G nel nuovo sito alternativo di Treggiaia, presentata mercoledì scorso dalla Inwit e da Fastweb al Comune di Pontedera, inizia la corsa contro il tempo per rilasciare alla società che opera nel settore dell’infrastrutture tutte le autorizzazioni tali per aprire un nuovo cantiere. Quel cantiere tanto bistrattato che era sorto davanti al Santuario della Madonna di Ripaia e che portò i residenti di Treggiaia, e non solo, all’insurrezione. Fino a bloccare il cantiere con tanto di auto lungo la strada e striscioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Antenna 5G, svolta vicina: corsa contro il tempo per i lavori. E incombe il verdetto del Tar

Leggi anche: Antenna 5G, duello legale. Niente sospensiva dal Tar. Udienza fissata a febbraio

Leggi anche: Collepaese antenna 5G, interrogazione in consiglio comunale: "Sospendere i lavori e interloquire con la cittadinanza"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Sant’Andrea e l’antenna del 5G: Non la vogliamo vicino alle caseSiena, 16 febbraio 2025 – Chiarezza e sicurezza, queste le richieste degli abitanti di Sant’Andrea a Montecchio, a proposito dell’installazione dell’antenna 5G prevista nella zona. Una vicenda ... lanazione.it

Antenne e 5G a Latina, l’opposizione: Commissione Trasparenza decisiva, ora chiarezza sul Piano e sull’impianto di via FiuggiA Latina l’opposizione chiede accelerazione sul Piano Antenne e nuove verifiche sull’antenna 5G installata in via Fiuggi vicino alla scuola Rodari: indirizzo unanime in commissione Trasparenza ... latinaquotidiano.it

‘RADIO DAY’ DELLA REA A ROMA, CELEBRATO MEZZO SECOLO DI LIBERTÀ D’ANTENNA: PREMIATO ANCHE TONINO LUPPINO Nella prestigiosa cornice di Palazzo Grazioli, a Roma, si è svolta nei giorni scorsi una straordinaria edizione del “Radio - facebook.com facebook