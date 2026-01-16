Si avvicina lancia un urlo e il gruppo di opossum si accascia all’unisono Tutti ‘morti’ E la scena diventa virale video

Un video che cattura un momento insolito: un’animale si avvicina, lancia un urlo e i gruppi di opossum si accasano a terra, apparentemente senza vita. La scena, condivisa online, ha rapidamente riscosso attenzione, suscitando curiosità e discussioni. Questo breve clip evidenzia come comportamenti improvvisi possano sorprendere e coinvolgere il pubblico, diventando virali.

Si avvicina, salta divertita, poi un urlo che spaventa un gruppo di opossum che si gettano a terra, tramortiti, "morti". La scena è surreale e il breve video diventa virale nel giro di poche ore. Protagonista una donna. Nel filmato che ha fatto il giro del web si vede che avanza, ripresa di spalle, poi allarga le braccia e lancia un urlo improvviso. Il gruppo di opossum si accascia a terra nello stesso istante. Tutti fermi. Tutti "morti" insieme. Sembra una gag studiata, tanto la scenetta è sincronizzata e comica. Come si sa quella di fingersi morti è una reazione naturale, involontaria, degli animaletti selvatici per nulla aggressivi.

