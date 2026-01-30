Palermo celebra Ruggero II con la rievocazione storica dell’incoronazione

Palermo si prepara a rivivere un momento storico importante. Domenica 1 febbraio 2026, la città ospiterà la rievocazione dell’incoronazione di Ruggero II, ultima tappa del ciclo di eventi dedicati a questo sovrano. Dopo tre giornate di appuntamenti, il corteo storico tornerà a riproporre le immagini di un’epoca passata, coinvolgendo cittadini e visitatori in un viaggio nel tempo. La cerimonia si svolgerà nel cuore della città, tra costumi d’epoca e momenti di spettacolo, per ricordare un evento che

Il ciclo delle tre giornate “Ruggero 1130 – La nascita di un Regno”, dedicate alla figura di Re Ruggero II giungerà a conclusione domenica 1 febbraio 2026, con la rievocazione del corte storico evento che celebra l’incoronazione di Ruggero II d’Altavilla. Alle ore 16:00 il Corteo Reale partirà da Porta Felice, farà sosta ai Quattro Canti e proseguirà fino al sagrato della Cattedrale di Palermo, dove avrà luogo la rappresentazione storica dell’incoronazione. Avviso importante: in caso di condizioni meteo avverse, la rievocazione si svolgerà presso l’ex Chiesa di San Mattia dei Crociferi, in via Torremuzza n.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Ruggero II Corte

Palermo ospita due eventi dedicati a Ruggero II, promossi dall’Associazione Nazionale Cultura e Rievocazione Croce Normanna di Ruggero II.

Argomenti discussi: Palermo celebra Ruggero II: convegno e rievocazione per la nascita del Regno di Sicilia.

Guerra e loschi intrighi alla corte di Ruggero II, re arabo e normannoAnno domini 1130, è il giorno di Natale. La cattedrale di Palermo è gremita sino all'inverosimile di nobili e potenti signori feudali, le volte dorate risuonano dei loro sussurri amplificati. Sono ... ilgiornale.it

Zecchino e la Costituzione di Ruggero il NormannoLa storia di Ariano Irpino si intreccia con la storia di Ruggero II (Mileto, 22 dicembre 1095- Palermo, 25 febbraio 1154), noto anche come Ruggero il Normanno, il sovrano che ebbe l'abilità di ... ilmattino.it

