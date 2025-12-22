Maggio a Gui? La mia proposta già nel 2024

"Finalmente tutti i pezzi si stanno incastrando: dedicare il teatro del Maggio al maestro Vittorio Gui non è solo un riconoscimento cittadino ma un’operazione culturale di grande importanza". Così Valdo Spini (nella foto), vicepresidente vicario della Fondazione del Maggio Fiorentino, interviene sulla questione dell’intitolazione del Maggio al suo fondatore, così come il maestro Riccardo Muti ha caldeggiato nei giorni scorsi. "Non è la prima volta che Muti sollecita questa scelta" ricorda Spini che già a maggio del 2024, sempre su input del maestro, propose l’intitolazione al Consiglio d’indirizzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

