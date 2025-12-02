Piediluco la storica ‘Rocca’ in stato di abbandono | A rischio le pareti del complesso LA PROPOSTA

Ternitoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Preservare la storica Rocca di Piediluco, monumento che domina il borgo in cima al monte Luco. I volontari Thyrus cycling team di Terni hanno sollecitato la Provincia, attraverso delle interlocuzioni che hanno portato anche a redigere una lettera per punti. Nel corso dell’ultimo sopralluogo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Piediluco Storica 8216rocca8217 Stato