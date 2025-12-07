La Promessa Anticipazioni Spagnole | Chi Morirà Curro O Lorenzo?

Uominiedonnenews.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un confronto estremo e avvincente nel palazzo di La Promessa: Curro tiene Lorenzo prigioniero e punta ogni carta su una confessione che potrebbe cambiare tutto. Scopri cosa accadrà davvero quando verità e colpa si scontrano face to face. Il palazzo de “La Promessa” vive ore di angoscia: la sparizione di Lorenzo ha gettato tutti nel caos, alimentando inquietudine e sospetti. Nessuno conosce la sua destinazione né sa cosa gli sia accaduto. L’atmosfera al cospetto di quei muri, un tempo dimora di segreti ma anche di fiducia, è divenuta carica di tensione. Mentre ogni corridoio echeggia di domande silenziose, Curro si sforza di assumere un’aria tranquilla, fingendo che nulla sia cambiato. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

la promessa anticipazioni spagnole chi morir224 curro o lorenzo

© Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Chi Morirà Curro O Lorenzo?

Altri contenuti sullo stesso argomento

La promessa, anticipazioni al 27 settembre: Catalina ha un’emorragia

La promessa, anticipazioni al 1° novembre: crisi tra Pia e Ricardo

La promessa, anticipazioni all’8 novembre: Curro sospetta di Ramona

promessa anticipazioni spagnole morir224La Promessa, anticipazioni Spagna: Maria rifiuta le nozze con Samuel, arriva Carlo - Un nuovo arrivo a La Promessa scombussola tutto: è il padre del bambino che María ha in grembo ed è stato assunto come valletto ... Si legge su it.blastingnews.com

promessa anticipazioni spagnole morir224La Promessa, trame spagnole: Manuel ferma le nozze di Angela, Leocadia assume un detective - Manuel escogita un piano per impedire le nozze di Lorenzo, facendogli una proposta ancora non rivelata dalle trame, mentre Leocadia inganna Adriano ... it.blastingnews.com scrive

promessa anticipazioni spagnole morir224La Promessa Anticipazioni Spagnole: Lorenzo costringe Leocadia a fargli sposare Angela se vuole salvarle la vita - Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Don Lorenzo rapirà Angela per vendicarsi del tradimento della ragazza e di Curro e poi ricatterà Leocadia: se non le concederà la mano della fi ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Promessa Anticipazioni Spagnole Morir224