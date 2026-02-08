La giovane Catalina de Lujan si trova di nuovo al centro di una scena intensa. Dopo una lite con Adriano, si allontana nel bosco e inizia ad avere le doglie. Nei prossimi episodi, dovrà affrontare un parto difficile, che mette a rischio la sua vita e quella dei gemelli che porta in grembo.

© US Mediaset Un difficile parto attende Catalina de Lujan nei prossimi episodi de La Promessa. Al termine di una discussione con Adriano, la ragazza si allontana da sola nel bosco ed incomincia ad avere le doglie. Soccorsa da Curro e Angela, Catalina dà dunque alla luce la sua prima gemella, mentre per il secondo bambino si rende necessario un parto cesareo, eseguito con non poche difficoltà dal dottor Ferrer. Per fortuna, tutto va per il verso giusto e, appena si riprende, la Lujan confessa a Adriano che è lui il padre dei suoi bambini. Maggiori info nelle trame che seguono. Questa settimana, la soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 9 al 15 febbraio 2026: Catalina dà alla luce i due gemelli

Approfondimenti su La Promessa

Adriano scopre che i gemelli sono figli di Catalina.

Domani nella soap “La Promessa” Catalina confessa ad Adriano di essere la madre dei gemelli.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su La Promessa

Argomenti discussi: La Promessa, le trame della settimana dal 9 al 15 febbraio; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 1° al 7 febbraio; La Promessa anticipazioni 5 febbraio: Jana avvelenata con la cicuta, Pia ora è nei guai; La promessa, le anticipazioni: Angela non capisce più sua madre.

La Promessa, anticipazioni settimanali dall’8 al 13 febbraio 2026: Curro si dichiara ad Angela, arriva Emilia, Lorenzo organizza la sua festa di compleannoL'arrivo di Emilia, il compleanno di Lorenzo e la dichiarazione di Curro: trame puntate La Promessa in onda su Rete 4 dall'8 al 13 febbraio. superguidatv.it

La promessa, le anticipazioni delle puntate dall'8 al 14 febbraioEcco tutte le trame degli appuntamenti con la soap spagnola in onda su Rete 4 ... msn.com

La Promessa anticipazioni spagnole: Manuel derubato, Tono accusato lascia la tenuta "Leggi la storia nei commenti " facebook

La Promessa anticipazioni, il futuro di Catalina e Adriano è deciso: svolta decisiva • Cosa attende i due innamorati uniti dai due gemellini messi al mondo ma divisi dal ceto sociale Le prossime puntate saranno decisive per il loro futuro. x.com