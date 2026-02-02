Domani nella soap “La Promessa” Catalina confessa ad Adriano di essere la madre dei gemelli. La marchesina rivela la verità al mezzadro, ma Adriano si fa trovare sorpreso per non mettere in crisi il segreto che ha promesso a Manuel. La scena si svolge tra tensione e bugie, mentre i due cercano di nascondere la verità.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: la marchesina rivela al mezzadro che i gemelli sono suoi, ma Adriano si finge sorpreso per mantenere la promessa fatta a Manuel. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel trova forza nei nipotini e riceve l'incredibile proposta di Pedro Ferré per il motore del suo aeroplano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 3 febbraio: Catalina confessa ad Adriano la verità sui gemelli

Adriano scopre che i gemelli sono figli di Catalina.

Domani sera, nella soap spagnola La Promessa, Adriano scopre di essere padre.

