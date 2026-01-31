Domani sera, nella soap spagnola La Promessa, Adriano scopre di essere padre. Manuel rivela che i gemelli sono suoi figli, mentre Catalina lotta per la vita. La notizia cambia tutto per i personaggi coinvolti, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: mentre Catalina lotta per la vita Manuel rivela la verità ad Adriano, i gemelli sono suoi figli. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina è salva e partorisce il secondo gemello, Petra apre il suo cuore a padre Samuel scusandosi per il suo comportamento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 1 febbraio: Adriano scopre di essere padre, Catalina è salva

Approfondimenti su La Promessa anticipazioni

La soap “La Promessa” si prepara a svelare un segreto importante.

Adriano scopre che i gemelli sono figli di Catalina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su La Promessa anticipazioni

Argomenti discussi: La Promessa, cosa succede nella puntata dell'1 febbraio: anticipazioni; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 25 al 31 gennaio; La Promessa: anticipazioni dal 26 al 31 gennaio! Catalina partorisce una bambina!; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 26 al 31 gennaio.

La Promessa anticipazioni 1 febbraio: Adriano scopre di essere padre, Catalina è salvaEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: mentre Catalina lotta per la vita Manuel rivela la verità ad Adriano, i gemelli sono suoi figli. movieplayer.it

La promessa anticipazioni 1° febbraio 2026: Catalina dà alla luce il suo secondo figlio e Adriano scopre tutta la veritàScopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 1° febbraio 2026. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap di Rete4. msn.com

ANTICIPAZIONI LA PROMESSA Addio tra María e Samuel: ‘Tra noi non c'è stato nulla di reale’ Capiamo cosa è successo nei commenti - facebook.com facebook

La Promessa, anticipazioni drammatiche: Angela compie la sua vendetta marchenews24.it/la-promessa-an… x.com