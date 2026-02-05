La Promessa anticipazioni 6 febbraio | Adriano si nasconde tra le tende di Catalina

Adriano si nasconde tra le tende di Catalina nella puntata di domani. La soap spagnola rivela che Adriano farà di tutto per vedere i gemelli, ma potrebbe essere scoperto da Alonso. La tensione sale, e il rischio di essere scoperto diventa sempre più concreto.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Adriano rischia tutto per vedere i gemelli e rischia di essere scoperto da Alonso. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Lorenzo istiga Jacobo contro Martina Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Curro, agendo come un detective sotto copertura, non ha mai creduto alla versione ufficiale sulla morte della sorella. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Domani sera, nella soap spagnola La Promessa, Adriano scopre di essere padre.

Adriano scopre che i gemelli sono figli di Catalina.

