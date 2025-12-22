Odissea | Online il primo trailer ufficiale del film di Christopher Nolan con Matt Demon

Il leggendario viaggio di Ulisse prende vita sul grande schermo. Universal Pictures ha finalmente rilasciato il primo trailer ufficiale di The Odyssey, l’attesissimo nuovo progetto del premio Oscar Christopher Nolan. Dopo il trionfo di Oppenheimer, il regista britannico torna in sala con un adattamento monumentale del poema omerico, promettendo un’esperienza cinematografica senza precedenti. Un cast stellare per l’Odissea di Nolan. Nel ruolo del protagonista troviamo Matt Damon, che presta il volto a Odisseo (Ulisse), il re di Itaca il cui ritorno a casa dopo la Guerra di Troia si trasforma in un’odissea decennale tra pericoli e creature leggendarie. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

