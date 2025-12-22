Odissea di Christopher Nolan si mostra nel primo trailer ufficiale ecco la data di uscita
Il primo trailer ufficiale di Odissea segna l’inizio concreto del ritorno di Christopher Nolan al cinema epico, visto che dopo settimane di immagini trafugate e clip non autorizzate circolate online, il regista ha mostrato al pubblico il primo video ufficiale dell’attesissima pellicola cinematografica. Il film rilegge il poema fondativo di Omero con un approccio spettacolare ma misurato, puntando sull’intensità del viaggio e sull’impatto visivo. L’uscita è prevista per l’estate 2026, nello specifico il 16 Luglio 2026, e l’attesa è già altissima. Il trailer, della durata di circa due minuti, è volutamente concentrato su un frammento del racconto: il viaggio per mare di Ulisse, interpretato da Matt Damon. 🔗 Leggi su Game-experience.it
“The Odyssey” di Christopher Nolan uscirà nei cinema italiani il 16 luglio 2026 con il titolo “Odissea”. Il cast riportato nel nuovo poster: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron. Il film sarà distribu x.com
