La prima del Benin Haiti Madagascar e Italia | chi sono gli afrodiscendenti ai Giochi Invernali

Sono arrivati anche gli atleti di origine africana ai Giochi Invernali. Per la prima volta, rappresentanti dal Benin, Haiti, Madagascar e Italia si sfidano sulla neve. Sabrina Simader del Kenya e Abderrahim Kemmissa del Marocco sono solo alcuni dei protagonisti che stanno facendo parlare di sé. Sono atleti che hanno deciso di impegnarsi in discipline in cui l’Africa non è mai stata molto presente. La competizione si fa più varia e interessante, portando nuove storie e sfide tra i partecipanti.

Olimpiade invernale di Milano Cortina, ci siamo. Tra le tante novità rispetto alle edizioni precedenti - come notato dalla pagina Essere Nero - in questi Giochi è stata registrata una partecipazione maggiore degli atleti afrodiscendenti, in uno degli eventi sportivi storicamente meno rappresentativi per loro. Ci sono Paesi, come il Benin, che vi partecipano per la prima volta. Nata in Kenya nel 1998 ma cresciuta in Austria, Sabrina Simader è una sciatrice alpina. Ha partecipato già ai Giochi del 2018, diventando la prima atleta del Kenya a rappresentare il Paese alle Olimpiadi Invernali. Samuel Ikpefan è nato in Francia nel 1991 da padre nigeriano e ha scelto di rappresentare proprio il Paese d'origine del genitore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La prima del Benin, Haiti, Madagascar e... Italia: chi sono gli afrodiscendenti ai Giochi Invernali Approfondimenti su Giochi Invernali Chi sono gli atleti di Roma e provincia ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 Quattro atleti provenienti dal Lazio parteciperanno ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Short track, i convocati dell’Italia ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 L’Italia ha annunciato i convocati del team di short track per i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Giochi Invernali Argomenti discussi: Il contingente nigeriano in Benin dopo il tentato golpe lascia il Paese; Delta Group sbarca in Africa: nasce in Benin la nuova società del colosso agroalimentare italiano; Giochi Olimpici 2026: dalle vette africane a Milano-Cortina; Delta Group apre in Benin: Dall'Africa quasi un quinto dei ricavi. Il Benin festeggia la prima vittoria in Coppa d’Africa: 1-0 sul BotswanaLa vittoria per 1-0 dei Ghepardi del Benin mantiene vive le speranze di qualificazione. La partita del Gruppo D contro il Botswana ha aperto la seconda giornata della fase a gironi della Coppa ... it.euronews.com Manifestanti contro i Giochi invernali si scontrano con la polizia a Corvetto: petardi, idranti e cariche. Cinque persone fermate. facebook Prendono ufficialmente il via i Giochi invernali x.com

