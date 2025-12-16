Short track i convocati dell’Italia ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026
L’Italia ha annunciato i convocati del team di short track per i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Lo staff tecnico ha ufficializzato i nomi degli atleti che rappresenteranno la Nazionale italiana in questa importante competizione, pronta a dar il massimo sul ghiaccio durante l’evento mondiale.
Lo staff tecnico della Nazionale italiana di short track ha diramato i nominativi degli atleti che prenderanno parte ai prossimi Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Dieci in tutto i pattinatori azzurri che parteciperanno alla rassegna a cinque cerchi, equamente distribuiti tra settore maschile e femminile. Questi i nomi: SETTORE MASCHILE: Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri). Riserve: Mattia Antonioli (C.S. Esercito) e Alessandro Loreggia (Fiamme Oro). SETTORE FEMMINILE: Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Arianna Fontana (Icelab), Arianna Sighel (Fiamme Oro) e Martina Valcepina (Fiamme Gialle). Cdn.ilfaroonline.it
