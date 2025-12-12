Narges Mohammadi arrestata in Iran l’attivista Premio Nobel per la Pace

Narges Mohammadi, attivista iraniana e Premio Nobel per la Pace, è stata arrestata durante una cerimonia funebre a Mashhad. Secondo i gruppi per i diritti umani, le forze di sicurezza iraniane hanno portato via lei e altri attivisti, suscitando preoccupazioni sulla repressione delle voci di opposizione nel paese.

I gruppi iraniani per i diritti umani hanno affermato che le forze di sicurezza dell’Iran hanno arrestato la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi e diversi altri attivisti durante una cerimonia funebre nella città nordorientale di Mashhad. Mohammadi, che è stata condannata a una pena detentiva complessiva di 13 anni e nove mesi per accuse di sicurezza nazionale, era stata temporaneamente rilasciata dal carcere di Evin a Teheran per motivi di salute. La Fondazione Narges Mohammadi ha riferito che Mohammadi è stata arrestata mentre partecipava alla cerimonia di lutto del settimo giorno per Khosrow Alikordi, un importante avvocato per i diritti umani la cui recente morte ha suscitato l’indignazione dell’opinione pubblica. Lapresse.it

