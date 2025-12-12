Iran arrestata la premio Nobel per la Pace Mohammadi | cosa è successo

Il regime di Teheran ha compiuto una nuova stretta contro le libertà civili, arrestando Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace, durante una cerimonia a Mashhad. L'episodio si aggiunge a una serie di azioni repressive che coinvolgono anche altri attivisti, evidenziando le crescenti tensioni tra le autorità iraniane e la società civile.

Nuova stretta del regime di Teheran contro le libertà dei cittadini. Durante una cerimonia commemorativa nella città di Mashhad è stata arrestata Narges Mohammadi, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, oltre a diversi altri attivisti. La donna, che sta scontando una pena detentiva di 13 anni e nove mesi nel carcere di Evin (Teheran) per attentato alla sicurezza nazionale, stava godendo di un permesso di un anno per motivi di salute. La cerimonia a cui stava partecipando Mohammadi era l'hafteh, il settimo giorno dopo la morte di un importante avvocato per i diritti umani, Khosrow Alikordi, la cui recente morte ha suscitato l'indignazione dell'opinione pubblica. Ilgiornale.it

