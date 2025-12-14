La Pistoiese crolla in casa col Desenzano | 2-0
La Pistoiese subisce una nuova sconfitta in casa, questa volta contro il Desenzano, con il risultato di 2-0. Dopo la precedente battuta d’arresto con la Pro Sesto, gli arancioni confermano un momento difficile nel girone D di Serie D, con un risultato che complica ulteriormente il cammino in campionato.
Pistoia, 14 dicembre 2025 – Altro confronto diretto casalingo e nuova sconfitta della Pistoiese: dopo aver perso 2-0 due settimane fa con la Pro Sesto, gli arancioni si ripetono con eguale punteggio con il Desenzano, nella sedicesima giornata di andata del girone D del campionato di serie D. Così, in appena quindici giorni, la Pistoiese passa dal primo posto in classifica al quinto con 30 punti, a -5 dal Lentigione primo della classe, dietro a Desenzano 34, Pro Sesto e Piacenza 32. Domenica prossima, gli uomini allenati da Andreucci chiuderanno l’anno giocando in casa della Cittadella Vis Modena, sesta forza del torneo: un incontro tutt’altro che semplice. Lanazione.it
