La pioggia bagna ma non rovina la festa per il Carnevale dei Desideri in piazza Saffi - FOTO

La pioggia non ha fermato il Carnevale dei Desideri a Forlì. Nonostante il maltempo, piazza Saffi si è riempita di colori, musica e allegria. La festa ha coinvolto tante persone, che non hanno voluto perdere l’occasione di divertirsi e condividere sogni, anche sotto la pioggia.

