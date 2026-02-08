Il ministro Chirisca si trova a dover rispondere alle domande sulla realizzazione della nuova superstrada. La gente si chiede dove siano le risorse per finanziare i progetti, tra cui la strada per San Marino, la Marecchiese e la variante alla statale 16. Finora, nessuna risposta chiara, e la preoccupazione cresce tra chi aspetta i lavori da tempo.

"Dove sono le risorse per realizzare i progetti della superstrada per San Marino, la nuova Marecchiese e la variante alla statale 16?". Lo chiede il deputato del Pd, Andrea Gnassi, che ha presentato una interrogazione al ministro. "Ora sia il ministro Salvini a far chiarezza una volta per tutte sulle tre attesissime opere sovracomunali che insistono sul territorio riminese". L’interrogazione arriva in un momento non casuale. In settimana, con la terza riunione in poco tempo, si è chiuso l’iter di confronto sul progetto della Ss72, che da Rimini porta sul Titano. "Abbiamo chiuso questa parte di iter - premette l’assessore ai Lavori Pubblici, Mattia Morolli -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La nuova Superstrada: "Il ministro chirisca se ci sono le risorse"

Approfondimenti su Superstrada San Marino

Le recenti indicazioni di Bruxelles sulla PAC 2028-2034 prevedono un incremento delle risorse dedicate al settore agricolo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Superstrada San Marino

Argomenti discussi: La nuova Superstrada: Il ministro chirisca se ci sono le risorse; Superstrada di San Marino, variante Ss16 e Nuova Marecchiese, Gnassi: Basta proclami e annunci. Anas e Ministero diano fatti; Lombardia, il no alla nuova autostrada tra Como, Brianza e Milano: Inutile, dannosa e pedaggio folle; Via Selene a Varese, spuntano scavi e reti da cantiere: la nuova strada prende forma.

La nuova Superstrada: Il ministro chirisca se ci sono le risorseDove sono le risorse per realizzare i progetti della superstrada per San Marino, la nuova Marecchiese e la variante alla statale 16?. Lo chiede il deputato del Pd, Andrea Gnassi, che ha presentato u ... ilrestodelcarlino.it

Roma, 8 milioni di mutuo per la nuova 'superstrada' Prenestina-Borghesiana: via libera del CampidoglioRoma, senza il sindaco Roberto Gualtieri in Campidoglio, la Giunta capitolina guidata dalla vice sindaco Silvia Scozzese (delegata al Bilancio) ha dato il via libera a un nuovo mutuo da 8 milioni di e ... msn.com

Superstrada di San Marino, variante alla SS 16 e Nuova Marecchiese, Andrea Gnassi interroga il Ministro Salvini: “Basta proclami e annunci. Anas e Ministero diano tempi, risorse e fatti” facebook