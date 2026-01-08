Morata scambia la maglia con Louis Buffon | la toccante dedica dello spagnolo per il figlio di Gigi – FOTO

Al termine dell'incontro tra Pisa e Como, Álvaro Morata ha scambiato la maglia con Louis Buffon, figlio di Gigi Buffon. Un gesto che ha suscitato emozioni e ha rappresentato un momento di condivisione tra i due calciatori. Morata ha dedicato parole speciali al giovane, sottolineando il valore di questa semplice ma significativa interazione. Un’immagine che rimarrà impressa tra i tifosi e gli appassionati di calcio.

Morata scambia la maglia con Louis Buffon: la toccante dedica dello spagnolo per il figlio di Gigi dopoché i due si sono incontrati in Pisa Como. L’esordio in Serie A di Louis Thomas Buffon, avvenuto il 5 ottobre 2025, ha segnato l’inizio di una nuova dinastia calcistica, attirando l’affetto di grandi campioni che lo hanno visto crescere. Tra questi spicca Alvaro Morata, che ha voluto omaggiare il giovane talento pubblicando sui social la foto della sua maglia del Pisa. L’occasione per il suggestivo incontro è avvenuta sul campo, durante la sfida tra Pisa e Como, dove i due si sono scambiati la divisa al termine della gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Morata scambia la maglia con Louis Buffon: la toccante dedica dello spagnolo per il figlio di Gigi – FOTO Leggi anche: Louis Thomas Buffon incanta con la Repubblica Ceca Under 19: tripletta per il figlio di Gigi contro l’Azerbaigian. Cosa è successo Leggi anche: Gigi Buffon svela il crudo messaggio mandato al figlio Louis: “Adesso hai lo 0,5% di possibilità” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Dybala scambia la maglia con il figlio di Buffon dopo Pisa-Roma: un gesto che racconta due generazioni - Paulo Dybala scambia la maglia con il figlio di Buffon, Louis Thomas, dopo il fischio finale di Pisa- fanpage.it Morata: “Al Milan successe cose mai viste in carriera. Ma non mi pento di quella scelta” - Dal suo arrivo al Galatasaray fino alla prima parte di stagione vissuta con la maglia del Milan: le parole di Alvaro Morata Alvaro Morata ha chiuso la stagione con tre trofei. gianlucadimarzio.com Addai, Diao e Morata I nuovi tempi per gli infortunati del Como https://bit.ly/4q85ybJ - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.