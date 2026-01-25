Ciclista investito e ferito sulla rotatoria New Friends' Bike tiene alta l' attenzione

L'Asd New Friends' Bike Brindisi ha condiviso una riflessione in merito all’incidente occorso ieri mattina a un ciclista investito e ferito sulla rotatoria di Brindisi. L’associazione sottolinea l’importanza della sicurezza stradale e invita alla massima attenzione da parte di tutti gli utenti della strada. Di seguito, il testo integrale della nota.

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione dell'Asd New Friends' Bike Brindisi. Si riferisce all'investimento di un ciclista avvenuto nella mattinata di ieri, sabato 24 gennaio 2026, a Brindisi.L'Associazione Sportiva Dilettantistica New Friends' Bike Brindisi esprime forte preoccupazione per.🔗 Leggi su Brindisireport.it Ciclista investito da un'auto sulla Grezzanella: portato in codice rosso in ospedaleNel primo pomeriggio di lunedì, a Villafranca di Verona, si è verificato un incidente sulla Grezzanella, dove un ciclista è stato investito da un'auto. Leggi anche: Alberto Trentini, l’ambasciatore López consegna a Maduro una lettera della mamma. Nel silenzio politico, Mattarella tiene alta l’attenzione Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Incidente a Oggiono con un ciclista investito: soccorsi in azione; Ferrara, ciclista investito muore dopo un ricovero di 847 giorni. Per la donna al volante ora l'accusa è di omicidio stradale; Ravenna, 18enne ferito in un incidente stradale: il Comitato Amici del ciclismo chiede tutele più concrete; Ciclista ferito in un incidente a Varese in via Crispi. Ciclista investita in zona ospedale a Busto ArsizioDonna di 63 anni travolta all’incrocio tra via Castelfidardo e via Crispi: soccorsi in codice rosso, ferite non gravi ... laprovinciadivarese.it Ciclista investito in via Crispi a Varese: ferito un giovane di 24 anniVARESE – Un ciclista di 24 anni è rimasto ferito nella mattinata di venerdì in seguito a un incidente stradale avvenuto poco prima delle 8 in via Francesco Crispi, a Varese. Il giovane è stato ... laprovinciadivarese.it +++GRAVISSIMO INCIDENTE ALL'INGRESSO DELLA CITTÁ, CICLISTA INVESTITO DA UN'AUTO AL COSIDDETTO "INCROCIO DELLA MORTE" FINISCE IN OSPEDALE CON UNA FRATTURA. IL COMUNICATO DELL'ASSOCIAZIONE NEW FRIEND'S BIKE - facebook.com facebook Ravenna, ciclista 18enne investito da auto pirata. Lo sfogo del padre. Le richieste del Comitato Amici del Ciclismo x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.