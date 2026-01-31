Lorenzo Ciattaglia ha iniziato la sua avventura da allenatore del Moie Vallesina con una sconfitta. La squadra ha perso in casa contro il Montemarcianese, in un match che si preannunciava difficile fin dall’inizio. Per il nuovo mister si tratta di un debutto complicato, ma ora bisogna subito rialzarsi e lavorare per migliorare.

Un debutto tosto per Lorenzo Ciattaglia che è da pochi giorni il nuovo allenatore del Moie Vallesina (Promozione, girone A). Atteso oggi al Mancini di Fano, in casa della seconda in classifica, ma per il Moie, penultimo e affamato di punti, sarà vietato sbagliare. "Sarà un debutto tosto, una sfida difficilissima, perché dobbiamo cercare di uscire da una situazione brutta e ognuno deve dare qualcosa di più di quello che abbiamo - le prime parole di mister Ciattaglia -. Una sfida da giocare e combattere, ma negli allenamenti che ho svolto questa settimana ho trovato una squadra viva e ben allenata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciattaglia, debutto difficile col Moie. Montemarcianese a Castelfidardo

Approfondimenti su Lorenzo Ciattaglia

Questa settimana si disputano diverse sfide importanti nel calcio regionale.

Debutto entusiasmante per la prima squadra femminile di hockey indoor a Bondeno, che ha esordito con successo nel campionato nazionale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Lorenzo Ciattaglia

Argomenti discussi: Ciattaglia, debutto difficile col Moie. Montemarcianese a Castelfidardo.

Ciattaglia, debutto difficile col Moie. Montemarcianese a CastelfidardoUn debutto tosto per Lorenzo Ciattaglia che è da pochi giorni il nuovo allenatore del Moie Vallesina (Promozione, girone ... ilrestodelcarlino.it

Ieri l'ex mister del Matelica, che sostituisce Matteo Rossi, ha diretto il primo allenamento. Il debutto sabato prossimo al 'Mancini' contro l'Alma Fano - facebook.com facebook