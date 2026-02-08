La mamma di Franzoni si commuove | Prima della discesa tante preghiere E ora può divertirsi…

La mamma di Franzoni si commuove raccontando i momenti prima della discesa. “Tante preghiere, e ora può divertirsi”, dice con gli occhi lucidi. Le emozioni sono ancora forti, anche dopo aver visto il figlio salire sul podio in Val Gardena. La tensione e la gioia si mescolano, e lei non riesce a nascondere l’orgoglio per il risultato raggiunto.

"Le emozioni sono sempre fortissime, dal primo podio in Val Gardena non ho capito più niente. Sono in un ciclone di emozioni, nell'occhio del ciclone. È una cosa che mi stravolge, mi travolge. Da un mese e mezzo non dormo più la notte. Da mamma, so ciò che vale mio figlio". Mamma Irene.

