La mamma di Franzoni si commuove | Prima della discesa tante preghiere E ora può divertirsi…

La mamma di Franzoni si commuove raccontando i momenti prima della discesa. “Tante preghiere, e ora può divertirsi”, dice con gli occhi lucidi. Le emozioni sono ancora forti, anche dopo aver visto il figlio salire sul podio in Val Gardena. La tensione e la gioia si mescolano, e lei non riesce a nascondere l’orgoglio per il risultato raggiunto.

(Adnkronos) – "Le emozioni sono sempre fortissime, dal primo podio in Val Gardena non ho capito più niente. Sono in un ciclone di emozioni, nell'occhio del ciclone. È una cosa che mi stravolge, mi travolge. Da un mese e mezzo non dormo più la notte. Da mamma, so ciò che vale mio figlio". Mamma Irene .

Giovanni Franzoni conquista la discesa libera di Kitzbühel, una delle prove più impegnative dello sci alpino.

Mamma Irene Franzoni, l’abbraccio più lungo con il suo bimbo: «La gara però l'ho seguita sul telefonino, avevamo pagato (cari) i biglietti ma in pista non si vedeva ...I Franzoni raccontano la lunga vigilia e le loro emozioni: «Alle 2 di notte eravamo già svegli, alle 16 l’incontro con Gio. Sulla Streif mi sono commossa io - dice la mamma - stavolta ha pianto il suo ... brescia.corriere.it

