Franzoni da favola | vince in discesa a Kitzbühel e si commuove Pensavo a Franzoso

Giovanni Franzoni conquista la discesa libera di Kitzbühel, una delle prove più impegnative dello sci alpino. Con questa vittoria, si afferma nel circuito mondiale, dedicando il risultato a un ricordo speciale. La gara sulla storica pista di Streif rappresenta un momento importante nella sua carriera e nella storia dello sci italiano. Un successo che testimonia impegno e passione per questo sport.

Un’ impresa e una dedica speciale. Giovanni Franzoni firma una pagina di storia dello sci alpino italiano vincendo la discesa libera della Coppa del Mondo sulla Streif di Kitzbühel. Prima di lui solo Kristian Ghedina nel 1998 e quattro volte Dominik Paris – 3 discese e un superG – erano riusciti a tagliare il traguardo con il miglior tempo su una delle piste più difficili e pericolose del mondo. L’italiano ha preceduto il fuoriclasse svizzero Marco Odermatt di 7 centesimi. Terzo un altro azzurro, il bolzanino Florian Schieder staccato di 67 centesimi. Al traguardo, in lacrime, Franzoni ha ricordato Matteo Franzoso, lo sciatore italiano morto a settembre in Cile: “Oggi è stata una giornata un po’ speciale, alla partenza avevo in testa Matteo perché l’anno scorso eravamo in camera insieme ed era la mia prima volta qui – ha detto – Ero super carico per la discesa, sapevo che non è per niente facile perché Odermatt non ha mai vinto qua, gli svizzeri erano tutti stracarichi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

