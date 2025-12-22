Affari Tuoi niente regalo di Natale e tante lacrime Stefano si commuove | Cuore di mamma
Una puntata molto emotiva, quella di lunedì 22 dicembre ad Affari Tuoi. Protagonista di serata Cristina, affiancata da sua sorella Marisa. Ha spiegato d’aver partecipato ai provini per gioco, senza una reale speranza di ritrovarsi in puntata. Ciò è accaduto ma, purtroppo, non è andata come sperava. Lacrime per Nicole. È chiaro che Cristina abbia disputato la propria partita ad Affari Tuoi con un solo pensiero in testa: ottenere il massimo per sua figlia Nicole. La piccola ha un anno e mezzo e la sua foto ha conquistato l’intero studio. Il solo vederla porta le lacrime agli occhi di Cristina. Stefano De Martino la guarda e la accoglie in un abbraccio: “ Cuore di mamma ”. 🔗 Leggi su Dilei.it
