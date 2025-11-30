La Luna e una chiesa delle Dolomiti giocano a nascondino La foto del giorno scelta dalla Nasa

L’astrofotografa italiana Giorgia Hofer ha colto l’attimo mentre passeggiava a Danta di Cadore. Per lei è l’undicesimo riconoscimento dell’agenzia spaziale americana. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La Luna e una chiesa delle Dolomiti giocano a nascondino. La foto del giorno scelta dalla Nasa

