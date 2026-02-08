La Lucchese conquista una vittoria importante battendo 2-0 il San Giuliano. La squadra di casa ha dominato sul campo e ha trovato il gol decisivo nel primo tempo, mantenendo il vantaggio fino alla fine. Con questa vittoria, la Lucchese si allontana dalle inseguitrici e rafforza la sua posizione in classifica.

Lucca, 8 febbraio 2026 – Grazie al successo sul San Giuliano, la Lucchese allunga ulteriormente in classifica sulle dirette inseguitrici Zenith Prato e Viareggio. I rossoneri dopo la vittoria nel derby contro il Castelnuovo tornano a giocare al Porta Elisa, affrontando un ostico San Giuliano. Pirozzi schiera Picchi al centro della difesa assieme a Pupeschi, viste le squalifiche di Santeramo e Rotondo. I padroni di casa partono bene ela 12’ sbloccano il match grazie ad un calcio di rigore trasformato da Fedato e concesso per una trattenuta di Gremigni ai danni di Colferai, che è poi è costretto a lasciare il campo per un problema al polpaccio destro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Lucchese batte il San Giuliano: 2-0

Approfondimenti su Lucchese San Giuliano

La Lucchese affronta il San Giuliano al Porta Elisa in una partita decisiva.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lucchese San Giuliano

Argomenti discussi: Riad regala i tre punti alla Lucchese contro un ottimo Castelnuovo; Si allunga la striscia senza vittorie per il Castelnuovo: vince la Lucchese al ‘Nardini’; Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. I risultati degli anticipi di sabato 24 gennaio; Riad fa volare la Lucchese: i rossoneri vincono il derby col Castelnuovo (1-0) e allungano in vetta.

La Lucchese batte il San Giuliano e consolida il primato: a segno Fedato e Piazze, Milan para un rigoreLo Zenith pareggia a Cecina e i rossoneri salgono a più otto. Non solo gioie ma anche dolori: Colferai e Russo fuori per infortunio ... luccaindiretta.it

Il derby è rossonero. Alla Lucchese basta Fedato, vittoria sul Viareggio (1-0) e allungo in vettaLa Lucchese grazie alla rete di Fedato si aggiudica il derby con il Viareggio e vola da sola in vetta alla classifica ... sport.quotidiano.net

La Sicilia. . La caratteristica salita di San Giuliano del fercolo di Sant’Agata facebook