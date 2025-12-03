la lucchese batte 2 0 la sestese nella semifinale di coppa italia

Lucca, 3 dicembre 2025 – La Lucchese batte la Sestese ed affronterà in finale la Sangiovannese il 17 dicembre allo stadio “Le Due Strade” di Firenze. Il tecnico rossonero fa debuttare dal primo minuto la coppa d’attacco Camilli – Colferai, che farà molto bene. E’ una partita maschia, con le due squadre che non si risparmiano e con il direttore di gara costretto agli straordinari per calmare gli animi calci. Al 35’ Palma si fa vedere con un tiro dal limite che termina di poco a lato. Al termine di un’azione concitata in area fiorentina, la Lucchese al 39’ è passata in vantaggio con Palma, che è stato più svelto di tutti a riprendere una corta respinta del portiere e segnare a porta vuota. 🔗 Leggi su Lanazione.it

