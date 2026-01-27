In seguito alle recenti accuse diffuse da un telegiornale nazionale su Alberto Stasi e il delitto di Garlasco, Antonio De Rensis ha diffidato ufficialmente la testata. La sua reazione mira a chiarire la posizione e a tutelare la reputazione di tutti i soggetti coinvolti, sottolineando l’importanza di un’informazione accurata e responsabile in ambito giudiziario.

Lunedì 26 gennaio un tg nazionale ha nuovamente parlato di pedopornografia in relazione ad Alberto Stasi, condannato nel 2015 per il delitto di Garlasco ma assolto, appunto, dalle accuse di detenere materiale che riguardava minorenni. Il fatto non è sfuggito ad Antonio De Rensis, suo difensore, che in diretta da Lo Stato delle Cose ha annunciato che presenterà una diffida. Le gaffe sulla pedopornografia Come anticipato, lunedì 26 gennaio un telegiornale ha mandato in onda un servizio sull’incidente probatorio richiesto dalla difesa di Andrea Sempio sui pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi. A proposito di Stasi, il servizio ha parlato di “materiale pedopornografico”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Antonio De Rensis diffida un tg nazionale che ha accusato Alberto Stasi di pedopornografia

Approfondimenti su Garlasco Antonio De Rensis

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Garlasco: Intervista all'avv. Antonio de Rensis, difensore di Alberto Stasi

Ultime notizie su Garlasco Antonio De Rensis

Argomenti discussi: Garlasco, a Quarto Grado Nuzzi contro De Rensis avvocato di Stasi: la stoccata sui passaggi tv e il precedente; Quarto Grado: Garlasco: faccia a faccia con Andrea Sempio Video; Garlasco in Tv, Sottile: Mettono in cattiva luce Alberto Stasi. De Rensis sbotta: Troppo fumo negli occhi; Delitto di Garlasco, gli avvocati di Stasi: Dati sui file visti da Chiara Poggi sul pc di Alberto non confermati e irrilevanti.

Delitto di Garlasco, De Rensis fiducioso: Verso il rettilineo finale delle indaginiPotrebbe avvicinarsi una svolta nel caso del delitto di Garlasco. A commentare l’evoluzione delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi è stato Antonio De ... thesocialpost.it

Garlasco, a Quarto Grado Nuzzi contro De Rensis avvocato di Stasi: la stoccata sui passaggi tv e il precedenteGarlasco, da Quarto Grado parte la frecciatina di Gianluigi Nuzzi contro Antonio De Rensis: cosa ha detto il conduttore sul legale di Alberto Stasi ... virgilio.it

Cosa è stato scoperto sui pc di Alberto Stasi e casa Poggi facebook

Garlasco, la difesa di Sempio chiede esami sui pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi x.com