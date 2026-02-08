La leader del Pd | Votare No per difendere la Costituzione

Oggi pomeriggio, nella sala Mantegna del Centro Congressi di Padova, più di 500 persone si sono radunate per ascoltare Elly Schlein, leader del Pd. La segretaria ha invitato a votare No al referendum, definendolo un modo per difendere la Costituzione. La folla ha mostrato grande entusiasmo, con cartelli che invitavano a sostenere questa posizione. La discussione ha attirato molti cittadini interessati al futuro della Carta fondamentale.

«Il referendum non.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Referendum, Schlein: Chi vota sì sta con Casapound. La leader Pd fa arrabbiare gli avversari

"Quelli del Sì dicono che i violenti di Torino votano No Veramente a votare Sì sono anche i neofascisti di Casapound, con lo slogan 'Falli piangere'. Quelli che votano Sì non mi sembrano ben accompagnati". La leader del Pd Elly Schlein ribalta la propagand

