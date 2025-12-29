La manina del Pd per far votare i Rom
Recentemente, a Napoli è stata segnalata una modifica che permette a sei campi rom di iscriversi all'anagrafe comunale, garantendo loro la possibilità di votare alle prossime elezioni comunali. Questa iniziativa, attribuita a un intervento del Partito Democratico, solleva questioni sulla rappresentanza e sui diritti civici delle comunità rom all’interno del contesto urbano.
Dal Comune di Napoli arriva il regalino per 6 campi rom città: iscrizione anagrafica e possibilità di voto alle prossime comunali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Giustizia, Schlein sta sulle barricate ma i big del Pd sono pronti a votare Sì al referendum: le defezioni eccellenti
Leggi anche: “Frasi aberranti”, “Schlein prenda le distanze”. Lavoro ai rom in cambio di voti, bufera sull’audio del consigliere Pd
La manina dem per far votare i rom; Spunta un nuovo audio. 50 euro per votare Pd; Lavori con i rom in cambio di voti. Così la sinistra vince in Campania; Pd, spunta un altro audio su scambio di voti in Campania/ Da Giugliano al caso Portici: 50 euro per.
La "manina" dem per far votare i rom - Il Comune di Napoli dà la residenza a sei campi nomadi. msn.com
Pd, spunta un altro audio su scambio di voti in Campania/ Da Giugliano al caso Portici: “50 euro per votare” - Dopo Giugliano, scoppia il caso Portici: 50 euro per votare l'assessore dem? ilsussidiario.net
Oramai la situazione in questa città è sfuggita di mano. La magistratura rimane silente malgrado le migliaia di trappole mortali disseminate lungo le strade senza che l'amministrazione comunale intervenga. Auguriamoci di tornare a votare prima che ci scappi i - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.