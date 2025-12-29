La manina del Pd per far votare i Rom

Recentemente, a Napoli è stata segnalata una modifica che permette a sei campi rom di iscriversi all'anagrafe comunale, garantendo loro la possibilità di votare alle prossime elezioni comunali. Questa iniziativa, attribuita a un intervento del Partito Democratico, solleva questioni sulla rappresentanza e sui diritti civici delle comunità rom all’interno del contesto urbano.

Pd, spunta un altro audio su scambio di voti in Campania/ Da Giugliano al caso Portici: “50 euro per votare” - Dopo Giugliano, scoppia il caso Portici: 50 euro per votare l'assessore dem? ilsussidiario.net

Oramai la situazione in questa città è sfuggita di mano. La magistratura rimane silente malgrado le migliaia di trappole mortali disseminate lungo le strade senza che l'amministrazione comunale intervenga. Auguriamoci di tornare a votare prima che ci scappi i - facebook.com facebook

