La Gragnolese supera 2-1 l’Atletico Carrara

La Gragnolese batte 2-1 l’Atletico Carrara al Comunale di Fivizzano. La squadra di casa ha preso subito in mano il gioco e ha segnato due gol, portandosi in vantaggio. L’Atletico Carrara ha tentato di reagire, ma non è riuscita a trovare il pareggio. La partita si è chiusa con una vittoria importante per la Gragnolese, che ora guarda avanti con fiducia.

