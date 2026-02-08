La Gragnolese supera 2-1 l’Atletico Carrara
La Gragnolese batte 2-1 l’Atletico Carrara al Comunale di Fivizzano. La squadra di casa ha preso subito in mano il gioco e ha segnato due gol, portandosi in vantaggio. L’Atletico Carrara ha tentato di reagire, ma non è riuscita a trovare il pareggio. La partita si è chiusa con una vittoria importante per la Gragnolese, che ora guarda avanti con fiducia.
La Gragnolese ha conquistato una vittoria significativa superando l’Atletico Carrara per 2-1 in una partita combattuta giocata al Comunale di Fivizzano questo domenica 8 febbraio 2026. La doppietta di Petacchi è stata decisiva per il successo dei biancoverdi, che si sono imposti nonostante un finale di partita reso più incerto da un gol di Maggini e dall’espulsione di un giocatore avversario. Il risultato permette alla Gragnolese di consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica, mantenendo a distanza la zona retrocessione, mentre l’Atletico Carrara dovrà leccarsi le ferite dopo una sconfitta che, pur arrivata con un buon finale, lascia l’amaro in bocca.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Gragnolese Atletico Carrara
Calcio In Seconda l’Atletico Carrara incassa tre punti importanti contro il San Vitale. Il Monzone di Mastrini ritrova il sorriso: "La determinazione è la nostra forza»
L’Atletico Carrara conquista tre punti fondamentali battendo il San Vitale in casa.
La Liga: il Barça supera la prova del 9, Real forza 5 contro il Betis, rallenta l'Atletico
Il primo weekend di calcio in Liga 2026 ha visto il Barcellona superare con successo la prova del nove, mentre il Real Madrid ha ottenuto una vittoria importante contro il Betis.
Ultime notizie su Gragnolese Atletico Carrara
La Gragnolese supera (2-1) l’Atletico CarraraLa Gragnolese supera (2-1) l’Atletico Carrara ... msn.com
Atletico Montalbano, mercato mirato: ufficiali Abatematteo e Refi facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.