Calcio In Seconda l’Atletico Carrara incassa tre punti importanti contro il San Vitale Il Monzone di Mastrini ritrova il sorriso | La determinazione è la nostra forza

L’Atletico Carrara conquista tre punti fondamentali battendo il San Vitale in casa. La squadra di casa gioca con grinta e mette in difficoltà gli avversari, portando a casa una vittoria importante per la classifica. Intanto, il Monzone di Mastrini si risolleva, sorridendo dopo una serie di risultati complicati, e sottolinea che la determinazione resta la sua arma migliore. Nel frattempo, nel campionato di Seconda Categoria, spicca la sorpresa della giornata: il Massarosa perde in modo inatteso, lasciando tutti a bocca aperta.

Nelle tante mutevoli giornate del campionato di Seconda Categoria trova collocazione di primo piano la clamorosa inaspettata sconfitta del Massarosa. Niente eufemismi e giri di parole: quando una squadra di alto bordo, per di più capolista, incassa in un colpo solo cinque reti, è evidente che parecchie cose non hanno funzionato. Non è una crisi, ma queste di solito si manifestano in vario modo: esplodono senza preavviso oppure sono annunciate da sintomi che si prestano a diverse diagnosi, a volte equivoche. Con questa fermata, la terza, i versiliesi iniziano a sentire sul collo l’alito pesante del Seravezza e del Serricciolo da domenica sera passati a quattro punti di distacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio: In seconda categoria il ds mastorci mastica amaro per come è maturata la sconfitta in casa della capolista. Siamo stati bravi a non far ragionare gli avversari. La ...La terza di ritorno del campionato di Seconda Categoria ha confermato che la reginetta Massarosa non è più il complesso ammirato, convincente e applaudito del girone di andata. I versiliesi contro un ... sport.quotidiano.net

Seconda: Poggio Bustone rafforza il secondo posto, Forano aggancia la vetta del girone G. Risultati e commentiRIETI - Il 2026 della Seconda categoria è cominciato con risultati importanti e scontri diretti chiave, soprattutto per le zone nobili della classifica. La tredicesima giornata ha visto il Torri ... ilmessaggero.it

