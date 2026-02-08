La giornalista Angela Azzaro è morta a 59 anni. Era conosciuta per il suo impegno femminista e antirazzista. Spesso partecipava ai talk televisivi su La7, dove commentava temi di attualità politica e sociale. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dell’informazione e del giornalismo italiano.

Femminista, antirazzista, e spesso presente nei talk televisivi – specialmente su La7 – per discutere di attualità politica e sociale. La giornalista Angela Azzaro è morta oggi, 8 febbraio 2026, all’età di 59 anni. Laureata in Lettere Moderne e specializzata in Criminologia con una tesi sul processo mediatico, è stata una professionista di lungo corso con una carriera focalizzata sui diritti civili, la politica e il garantismo. In passato è stata caporedattrice di Liberazione, dove curava anche l’inserto culturale domenicale Queer. È stata poi vicedirettrice de Il Riformista dall’ottobre 2019. Quattro anni dopo la sua collaborazione con la testata e con la nuova edizione de L’Unità si è interrotta bruscamente con un licenziamento che ha suscitato ampia solidarietà da parte del mondo giornalistico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La giornalista Angela Azzaro è morta: aveva 59 anni. La sua carriera, da Liberazione all’HuffPost

Approfondimenti su Angela Azzaro

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Angela Azzaro

Argomenti discussi: Angela Azzaro è morta... la nostra Angela ci ha lasciati: Angela era il Dubbio... lo era più di chiunque altro, di certo lo era più di chi oggi ha il compito difficile e struggente di scrivere della sua morte.

Angela Azzaro, giornalista e femminista libertaria, è morta a 59 anni. Dalla Sardegna a Roma, è stata una voce scomoda nel dibattito italianoNon è stata una delle tante firme che passano e spariscono nel rumore di fondo.Quando Angela Azzaro prendeva parola – in un editoriale, in tv, in un dibattito pubblico – il tono cambiava. O ti trovavi ... alphabetcity.it

Addio Angela Azzaro, amica geniale di questo giornaleLa nostra collega si è spenta ieri a 59 anni. Spirito libero e anticonformista, così la vogliamo ricordare ... msn.com

Addio Angela Azzaro, amica geniale di questo giornale x.com

@angela azzaro un’amica una compagna una femminista che ha voluto cambiare il mondo da Genova a Factorya Angela nostra sorella facebook