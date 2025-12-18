Napoli cantante Rosy Viola morta improvvisamente a 59 anni aveva appena pubblicato album di musica neomelodica

Addio a Rosy Viola, amata cantante neomelodica napoletana scomparsa all’età di 59 anni dopo una lunga malattia. Figura autentica e apprezzata nel panorama musicale, aveva recentemente pubblicato il suo nuovo album, lasciando un vuoto nel cuore di colleghi e fan. La sua scomparsa improvvisa scuote la città di Napoli, che la ricorderà sempre con affetto.

© Ilgiornaleditalia.it - Napoli, cantante Rosy Viola morta improvvisamente a 59 anni, aveva appena pubblicato album di musica neomelodica La cantante neomelodica Rosy Viola è morta a 59 anni a Napoli dopo una lunga malattia. Colleghi e fan la ricordano come un’artista autentica e amata È morta improvvisamente a 59 anni la cantante napoletana Rosy Viola. La donna era ricoverata da alcuni giorni all'ospedale Monaldi della sua cit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it Leggi anche: Rosy Viola, quanti anni aveva la cantante neomelodica scomparsa Leggi anche: È morta Rosy Viola, voce neomelodica storica di Napoli Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Morta Anna Rusticano a Roma per una polmonite, la cantante aveva 71 anni: il dolore della sorella; Riforma costituzionale: il comitato del Sì parte da Napoli; Auto, un giovane su due guida (ancora) usando lo smartphone. Ma quando si fa educazione stradale i comportamenti a rischio si riducono; Amadeus verso il ritorno in Rai? Arriva la precisazione dall'azienda: «Il suo rientro non è nei piani editoriali». È morta Rosy Viola, voce neomelodica storica di Napoli - La cantante partenopea è deceduta nella mattinata di oggi, giovedì 18 dicembre: aveva 59 anni. fanpage.it

Rosy Viola morta, la cantante neomelodica aveva 59 anni: era ricoverata in ospedale a Napoli - Le cause del decesso sarebbero riconducibili ai gravi problemi di salute che avevano ... msn.com

Lutto nella musica napoletana: è morta la cantante neomelodica Rosy Viola - Rosy Viola morta a Napoli dopo il ricovero: la città in lutto per la celebre cantante neomelodica, il suo ultimo album annunciato pochi giorni fa. notizie.it

Lutto a Napoli per la scomparsa di Rosy Viola, celebre cantante neomelodica deceduta questa mattina all’ospedale Monaldi, dove era ricoverata da alcuni giorni. Solo nei giorni scorsi aveva annunciato l’uscita del suo nuovo album, ma questa mattina la notizi - facebook.com facebook

Sul palco di Piazza del Plebiscito a Napoli il cantante neomelodico di "Rossetto e caffè" renderà omaggio anche alla sua città x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.