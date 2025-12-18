Napoli cantante Rosy Viola morta improvvisamente a 59 anni aveva appena pubblicato album di musica neomelodica

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Addio a Rosy Viola, amata cantante neomelodica napoletana scomparsa all’età di 59 anni dopo una lunga malattia. Figura autentica e apprezzata nel panorama musicale, aveva recentemente pubblicato il suo nuovo album, lasciando un vuoto nel cuore di colleghi e fan. La sua scomparsa improvvisa scuote la città di Napoli, che la ricorderà sempre con affetto.

napoli cantante rosy viola morta improvvisamente a 59 anni aveva appena pubblicato album di musica neomelodica

© Ilgiornaleditalia.it - Napoli, cantante Rosy Viola morta improvvisamente a 59 anni, aveva appena pubblicato album di musica neomelodica

La cantante neomelodica Rosy Viola è morta a 59 anni a Napoli dopo una lunga malattia. Colleghi e fan la ricordano come un’artista autentica e amata È morta improvvisamente a 59 anni la cantante napoletana Rosy Viola. La donna era ricoverata da alcuni giorni all'ospedale Monaldi della sua cit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Leggi anche: Rosy Viola, quanti anni aveva la cantante neomelodica scomparsa

Leggi anche: È morta Rosy Viola, voce neomelodica storica di Napoli

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Morta Anna Rusticano a Roma per una polmonite, la cantante aveva 71 anni: il dolore della sorella; Riforma costituzionale: il comitato del Sì parte da Napoli; Auto, un giovane su due guida (ancora) usando lo smartphone. Ma quando si fa educazione stradale i comportamenti a rischio si riducono; Amadeus verso il ritorno in Rai? Arriva la precisazione dall'azienda: «Il suo rientro non è nei piani editoriali».

napoli cantante rosy violaÈ morta Rosy Viola, voce neomelodica storica di Napoli - La cantante partenopea è deceduta nella mattinata di oggi, giovedì 18 dicembre: aveva 59 anni. fanpage.it

napoli cantante rosy violaRosy Viola morta, la cantante neomelodica aveva 59 anni: era ricoverata in ospedale a Napoli - Le cause del decesso sarebbero riconducibili ai gravi problemi di salute che avevano ... msn.com

napoli cantante rosy violaLutto nella musica napoletana: è morta la cantante neomelodica Rosy Viola - Rosy Viola morta a Napoli dopo il ricovero: la città in lutto per la celebre cantante neomelodica, il suo ultimo album annunciato pochi giorni fa. notizie.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.