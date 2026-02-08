La Futsal avanti di 4 gol si fa rimontare e chiude in pari

La Futsal Cesena aveva chiuso il primo tempo in vantaggio di 3-0 e sembrava ormai in controllo della partita. Invece, nel secondo tempo, il Mestrefenice ha iniziato la rimonta e ha raggiunto il pareggio 4-4. La squadra ospite ha rischiato di perdere, ma alla fine si è accontentata di un punto, anche se la rimonta lascia l’amaro in bocca.

In vantaggio di quattro reti (3-0 primo tempo) la Futsal Cesena si lascia rimontare e inchiodare sul pari (4-4), in trasferta, dal Mestrefenice che ha dimostrato di poter puntare alla salvezza nonostante una classifica difficilissima. Anzi i veneti nel finale hanno anche rischiato di vincere la gara ma pure nel primo tempo nonostante fossero sotto di tre reti non avevano demeritato impegnando severamente il portiere Montalti. Ai cesenati sul 4-0, invece, si è spento tutto. I bianconeri sono terzi in classifica a +5 dalla settima ossia la prima squadra fuori dai playoff. Una rimonta subita così netta e clamorosa è difficile da ricordare e dovrà essere analizzata a fondo, arrivata dopo due vittorie che avevano fatto seguito a quattro ko di fila.

