Digitale Bruxelles si piega alle Big tech e a Trump

Una semplificazione dopo l'altra, ma sempre nel segno dell'inchino a Donald Trump. Prima è toccato al Green Deal, ieri alla mobilità militare e presto all'industria bellica nel suo complesso.

Bruxelles, oggi la Commissione Ue svelerà il Digital Omnibus, un nuovo pacchetto sulla regolamentazione digitale che cambierà in maniera significativa la protezione della privacy online, anche sul fronte dell'AI. Il servizio di @elisaapiazza Vai su X

#EuroDigitale, Pasquale Tridico (Parlamento UE) a #Key4Biz: “Sì a pagamenti offline e online, serve valuta pubblica e indipendente” Il dibattito sull’euro digitale si blocca a #Bruxelles dopo le critiche del relatore PPE Fernando Navarrete , favorevole a una v Vai su Facebook

La spinta di big tech per arginare la regolamentazione europea su AI e digitale è entrata nel vivo, con il benestare di re Donald - Il budget destinato a fare lobby su funzionari e politici del nostro continente si è impennato negli ultimi ... Da wired.it

Big Tech, intesa Ue-Usa mitiga gli ostacoli a commercio digitale - La lobby americana delle Big Tech Computer & Communications Industry Association (Ccia), che include Alphabet, Meta e Apple, plaude all'accordo commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti, in ... Scrive ansa.it

Giganti del digitale Usa nel mirino di Bruxelles - È ancora scontro tra Europa e Big Tech americane, sempre in nome dell’apertura del mercato e del rispetto delle regole della concorrenza. Secondo ilmanifesto.it