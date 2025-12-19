Gasparri a TPI | Basta col saccheggio digitale di Big Tech Ma serve una norma Ue
Senatore, lei ha proposto di incrementare il Fondo per l’Editoria utilizzando una parte dei 723 milioni di euro che Amazon verserà all’Agenzia delle Entrate per chiudere l’inchiesta della Procura di Milano. Perché quei soldi dovrebbero essere destinati ai giornali? «I media – sia la stampa tradizionale sia i giornali online – devono essere tutelati rispetto al dilagare delle fake news sui social e al saccheggio dei contenuti giornalistici perpetrato dalle grandi piattaforme digitali. Con la Legge di Bilancio sarà rifinanziato il Fondo per l’Editoria, ma potrebbe essere utile stanziare anche ulteriori risorse. 🔗 Leggi su Tpi.it
