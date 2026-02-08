La Fiamma di Agata | poesia suono e scrittura

La Fiamma di Agata ha portato ieri a Catania un laboratorio che mescola poesia, psicologia e suono. Nella Sala Marchesi del Palazzo della Cultura, i partecipanti hanno vissuto un’esperienza intensa, tra parole, emozioni e musica. L’evento ha attirato un buon numero di persone interessate a scoprire un modo diverso di esplorare se stessi.

La Fiamma di Agata: poesia, psicologia e suono per un viaggio interiore condiviso. Si è svolto ieri, sabato 7 febbraio, nella suggestiva Sala Marchesi del Palazzo della Cultura di Catania, il laboratorio esperienziale La Fiamma di Agata, un format innovativo che intreccia poesia, psicologia e sound design in un percorso di esplorazione interiore. A guidare l'incontro sono stati la promotrice culturale Valentina Giua e il musicista polistrumentista Fabio Costantino, che hanno condotto i partecipanti attraverso un'esperienza sensoriale in quattro atti, dalla centratura del respiro alla condivisione creativa.

