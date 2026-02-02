' La fiaba dell' amore lento' | innamorarsi a teatro con Kaemmerle e Morozzi

Questa sera il Teatro Nuovo di Pisa accoglie il pubblico per una serata speciale. Alle 21, va in scena “La fiaba dell’amore lento”, una storia che parla di un amore che resiste al tempo. Tra le luci e le parole, i protagonisti Kaemmerle e Morozzi portano in scena una narrazione dolce e coinvolgente, pensata per chi crede ancora nei sentimenti che non tramontano.

Il 7 febbraio alle ore 21:00, al Teatro Nuovo di Pisa, una storia dolcissima per celebrare l'amore che resiste al tempo: "La fiaba dell'amore lento". Scritto e diretto da Manfredi Rutelli a partire da una fiaba di Andrea Kaemmerle, questo spettacolo vede per la prima volta insieme sulla scena la bravissima Daniela Morozzi, affermata attrice e teatrante dalle mille esperienze, nonché interprete in molte fiction e il "clown della porta accanto" Kaemmerle, accatastatore di emozioni comiche in terra toscana. Si porta in scena la storia di una coppia di artisti che di mestiere si esibiscono da tempo infinito durante i matrimoni.

