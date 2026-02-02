Firenze in scena ‘La fiaba dell’amore lento’ con Daniela Morozzi e Andrea Kaemmerle

Questa sera a Firenze, al teatro Puccini, i due attori Daniela Morozzi e Andrea Kaemmerle portano in scena ‘La fiaba dell’amore lento’. Lo spettacolo, tratto da una fiaba di Kaemmerle, va in scena il 5 febbraio alle 21. La regia è di Manfredi Rutelli.

Firenze, 2 febbraio 22026 – Al teatro Puccini il 5 febbraio alle ore 21 Daniela Morozzi e Andrea Kaemmerle portano in scena ‘ La fiaba dell’amore lento ’, da una fiaba di Andrea Kaemmerle, adattamento e regia Manfredi Rutelli. Un incontro poetico e ironico tra due artisti amatissimi dal pubblico, che esplorano con leggerezza e profondità i ritmi dei sentimenti. Da una fiaba dolcissima quanto comica, di Andrea Kaemmerle, teatralmente adattata e diretta da Manfredi Rutelli, nasce questo nuovo spettacolo prodotto da LST Teatro e Guascone Teatro, omaggio a quell’amore che sa come non farsi erodere dal “famelico tempo” e in onore di quel mestiere da antichi teatranti, un po’ cialtroni e molto artigiani, che sempre più spesso si va perdendo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

