Firenze in scena ‘La fiaba dell’amore lento’ con Daniela Morozzi e Andrea Kaemmerle
Questa sera a Firenze, al teatro Puccini, i due attori Daniela Morozzi e Andrea Kaemmerle portano in scena ‘La fiaba dell’amore lento’. Lo spettacolo, tratto da una fiaba di Kaemmerle, va in scena il 5 febbraio alle 21. La regia è di Manfredi Rutelli.
Firenze, 2 febbraio 22026 – Al teatro Puccini il 5 febbraio alle ore 21 Daniela Morozzi e Andrea Kaemmerle portano in scena ‘ La fiaba dell’amore lento ’, da una fiaba di Andrea Kaemmerle, adattamento e regia Manfredi Rutelli. Un incontro poetico e ironico tra due artisti amatissimi dal pubblico, che esplorano con leggerezza e profondità i ritmi dei sentimenti. Da una fiaba dolcissima quanto comica, di Andrea Kaemmerle, teatralmente adattata e diretta da Manfredi Rutelli, nasce questo nuovo spettacolo prodotto da LST Teatro e Guascone Teatro, omaggio a quell’amore che sa come non farsi erodere dal “famelico tempo” e in onore di quel mestiere da antichi teatranti, un po’ cialtroni e molto artigiani, che sempre più spesso si va perdendo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Firenze Fiaba
'La fiaba dell'amore lento': innamorarsi a teatro con Kaemmerle e Morozzi
Questa sera il Teatro Nuovo di Pisa accoglie il pubblico per una serata speciale.
Giornata contro la violenza di genere. Reading con l’attrice Daniela Morozzi
Ultime notizie su Firenze Fiaba
Argomenti discussi: Firenze, in scena Lonely Boy: un monologo sull’isolamento sociale; Al Goldoni di Firenze in scena la vita di Fosco Maraini; I coniugi Ubu, spettacolo di Angelo Savelli al teatro Nuovo Rifredi Scena Aperta di Firenze; Taste torna alla Fortezza da Basso: dal 7 al 9 febbraio il salone dedicato alla scena food contemporanea di Pitti Immagine.
Firenze, Nuovo Rifredi Scena Aperta: I coniugi Ubu in prima nazionaleVigliaccheria e ferocia, sberleffo goliardico e parodia grottesca del Macbeth shakespeariano, con richiami alle macchiette di cabaret e cafè concerto francesi. Angelo Savelli scorge però in Ubu anche ... firenzepost.it
Teatro di Rifredi: la festa per i 40 anni con I coniugi Ubu di Angelo SavelliIn occasione dei quarant'anni dalla riapertura, in scena da domani all'8 febbraio la prima nazionale dell'opera liberamente ispirata a Ubu Re di Alfred Jarry, anticipatore di Futurismo, Dadaismo e S ... msn.com
Con Daniela sul palco. Firenze suona per la Palestina è stata una maratona di musica varia e bella e interventi appassionati e commoventi a teatro pieno. Grazie in primis a Silvio per l’energia che ci ha messo dall’inizio alla fine, e poi come sempre a Saur - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.