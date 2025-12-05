Maria De Filippi compie gli anni | perché la televisione italiana le deve così tanto

Oggi, 5 dicembre, Maria De Filippi festeggia il suo compleanno. Un’occasione perfetta per riflettere su quanto questa donna abbia rivoluzionato la televisione italiana, riuscendo per oltre vent’anni a parlare alla “pancia” del paese con una naturalezza che nessun altro è mai riuscito a replicare. La sua forza sta nella capacità di evolversi continuamente senza mai snaturarsi, restando fedele a se stessa pur muovendosi in un mondo che cambia ogni giorno. Il caso più evidente è Amici, un programma che oggi affascina ragazzini nati molto dopo le prime edizioni. Nonostante il divario generazionale, Maria continua a parlare la loro lingua come se fosse la più naturale delle magie. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Maria De Filippi compie gli anni: perché la televisione italiana le deve così tanto

